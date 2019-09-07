Голубкина решила продолжать образование в Париже. Там случилась несчастливая любовь с неким художником. Как результат — попытка самоубийства. Елизавета Кругликова срочно увезла ее в Москву. Камилле Клодель тоже исполнился 31 год. А ее роману с Роденом 12 лет.

В Третьяковской галерее проходит выставка "Скульптор Анна Голубкина". Экспозиция подготовлена на основе исследований выставки Голубкиной "В пользу раненых", прошедшей в Музее изящных искусств имени императора Александра III зимой 1914–1915-го года.Выставка идет давно. Но и закончится в январе: так что время посмотреть ее работы еще предостаточно.Почему пишу о выставке только сейчас? Потому что, во-первых, не о выставке. Во-вторых, к моему стыду, сама узнала о ней не так давно. Что важнее в данном случае: 7 сентября — день смерти Анны Семеновны. Потому что рассказ этот не об искусстве. Почти не о нем.О выставке я узнала от дальнего знакомого. Он написал пост, в котором меня зацепили слова — "Роден, трагическая судьба"... Стала читать. Анализировать. И внезапно погрузилась в мир удивительных совпадений. В этом мире мне повстречались Поль и Камилла Клодель, Огюст Роден, Роза Бёре и — Анна Голубкина. Рассказываю.Лет 6 назад я писала диссертацию за одного католика-иностранца о французском драматурге и известнейшем религиозном писателе ХХ века Поле Клоделе. "Мой" католик выбрал его для диссертации не случайно: Клодель давно и официально признан представителем возрождения католицизма в современной Франции, поэтому красной нитью по работе проходила идея о необходимости канонизации писателя. Что неудивительно: Франции, как и всему христианскому миру, нужны современные святые.Однако обстоятельства таковы, что этого события мы вряд ли скоро дождемся: под словом современный подразумевается, что о человеке (его жизни, поступках) сохранились многочисленные свидетельства. И оказалось, что в биографии Клоделя (даже после прихода к вере) немало событий, которые сложно увязать со святостью.А когда я заканчивала диссертацию, в прокат вышел фильм "Камилла Клодель, 1915". О старшей о сестре Поля. Скульпторе. Я не питаю иллюзий о достоверности байопиков, зато фильм сподвиг узнать о ней чуть больше. Тогда-то впервые в глаза бросились слова "Роден и трагическая судьба".Камилла Клодель была девушкой взбалмошной (чего не одобряли мать и сестра) и необычайно талантливой (что всячески поддерживал отец). В шесть лет Камилла поступила в Школу сестер христианского учения в Бар-ле-Дюке, а позже отец пригласил для Камиллы и Поля учителя Колена, с которым дети выучили латынь, орфографию и арифметику. Камилла и Поль были очень дружны в детстве, они вместе много читали: в домашней библиотеке находилась практически вся известная античная литература.В поисках непрочитанного Камилла добралась до книг философа и религиозного критика Эрнеста Ренана, чья позиция невозможности познания объективной истины показалась ей близкой. Словом, неудивительно, что приехавшую в Париж мадемуазель Клодель мгновенно окрестили интеллектуалкой.Но чуть позже.Камилле исполнилось пятнадцать, когда ее впервые оценили как скульптора. К сожалению первые работы "Наполеон", "Бисмарк", "Давид и Голиаф" не сохранились (Камилла уничтожила большую часть своих работ), но доподлинно известно, что они понравились скульптору Альфреду Буше. А директор Национальной школы изящных искусств Поль Дюбуа-Пигаль увидев скульптуры, спросил, когда она брала уроки у Родена.А ведь до их первой встречи остается всего два года, за которые Камилла как раз и перебралась в Париж. Пока она осматривается, пробует себя в традициях флорентийской школы. И создает в камне брата, назвав работу "Поль Клодель в 13 лет".Ей было 17, когда они встретились с Роденом. Ему — 41.Встретились прозаично. Роден пришел в мастерскую, где работали несколько девушек. В том числе и Камилла. Не то, чтобы он интересовался их талантом, Роден только закончил "Еву": у него настал период переосмысления женского тела. Он стал приходить еще. Потом пригласил девушку-скульптора к себе в мастерскую: помощницей на крупные проекты. Как это часто бывает, работа сблизила мастера и ученицу. Того не заметив, Камилла влюбилась в Родена.О романе узнали друзья, знакомые, родственники. Да и как не узнать. Отец был в растерянности. Брат был слишком мал, чтобы что-то решать, но вряд ли он был доволен ситуацией. Мать, судя по запискам Камиллы, "когда узнала, что я сплю с Роденом, запретила мне показываться в ее доме, утверждая, что страсть захватила мой ум и глубоко его поразила. Это ужасное, ранящее состояние — быть человеком, от которого отреклись".Что хуже, как вскоре выяснилось, Роден не планировал хранить верность юной возлюбленной. Камилла внезапно узнает, что у ее первой и такой яркой любви давний и постоянный роман с женщиной, которая намного ее старше, ничего не смыслит в искусстве, работавшей самой обычной швеей. Однако они прожили вместе 20 лет, у них есть сын. И, что было крайне важно для Родена, "она всегда была готова на жертву ради меня, и оставалась такой всю свою жизнь".Отношения Камиллы с Роденом (и Розой) длились 15 лет, пока она сама не разорвала выматывающую ее связь, напоследок обвинив Родена, что он украл ее творческие решения. Тогда-то она и уничтожила свои работы. Как стало понятно довольно быстро, Камилла навсегда порвала и с обычной жизнью: у нее обнаружилось нервно-психическое расстройство. Диагноз звучал как приговор — безумие. Болезни способствовала и потеря ребенка от любимого (впрочем, существует другая версия, что Камилла родила Родену от двух до четырех детей, которых тот отправил воспитываться в Лондон).Несколько лет Камилла тихо жила в своей мастерской: финансово ее поддерживал отец. Спустя неделю после смерти отца, о чем Камилле никто не сообщил, в доме появился Поль и отвез родную сестру в психиатрическую больницу в Вилле-Эдварде. Довольно далеко от Парижа.В больнице Камилла провела 30 лет. Методы лечения душевных болезней для женщин в начале ХХ века предполагались следующие: принудительное обрезание, содержание в яме со змеями или погружение в ледяную воду, трепанация, кровопускание и еще с десяток не менее изощренных пыток. Не удивительно, что Камилла писала письма брату, умоляя вернуть ее домой и уверяя, что совершенно здорова, что будет вести себя тихо и пристойно.Поль отказывался. Ставший к этому моменту добропорядочным католиком и известным писателем, добропорядочным семьянином (но не оставив любовницу), он решил, что его сестре не место в том мире, где она может составить ему конкуренцию. А, возможно, догадывался, что конкуренции не будет — Камилла была духовно намного богаче брата. Не случайно, держал Поль ее именно в таком месте, где должны были сломать дух, уничтожить душу.Судя по всему отдельное удовольствие Поль получал переписываясь с Огюстом Роденом до смерти скульптора в 1917-м году.Кстати, за 9 месяцев до смерти, 29 января 1917го года Огюст обвенчался с Розой, с которой он прожил в общей сложности 53 года. Через две недели после свадьбы Роза умерла, не пережив воспаления легких. Великий скульптор ушел из жизни следом за швеей через девять месяцев.История великой любви, жгучей зависти и низменных эмоций тем и закончилась. Но, как сегодня принято говорить, в истории просматривается еще один, "русский след".В любимых у Родена были не только Камилла и Роза, но и Анна. Голубкина.Дед Анны был сумевшим выкупить себя и семью крепостным из Рязанской губернии. Отец рано умер, и она все детство и юность помогала матери выжить. Получать образование было некогда, но читать Анна умела — дьячок обучил ее грамоте. Зимой, когда работы было меньше, девочка лепила глиняные фигурки. Их как-то заметил учитель рисования в крестьянской школе и стал уговаривать ее учиться.Анна долго отказывалась — ей было страшно оставить мать одну на хозяйстве. И все же в 25 лет уехала в Москву. Позже перешла в Петербургскую Академию художеств .В 1895-м году Голубкина решила продолжать образование в Париже. Ей исполнился 31 год. Там случилась несчастливая любовь с неким художником. Как результат — попытка самоубийства. Дважды. Анна сначала бросилась в Сену, потом попыталась отравиться. Художница Елизавета Кругликова срочно увезла ее в Москву, где Голубкина легла в психиатрическую клинику Корсакова. Заметим в скобках, что Камилле тоже исполнился 31 год. А ее роману с Роденом 12-13, и он (роман) только что пережил очередной период затяжной войны. К этому моменту всем было ясно, что он не бросит Розу. Истощенный бурными выяснением отношений с юной любовницей, он старался сторониться Камиллы. Все это, конечно, не означает наличие романа и с Анной...Через два года Голубкина возвращается в Париж и "официально" становится ученицей Родена, с которым уже порвала Камилла: мастер сам предложил Анне учиться у него. Их отношения были плодотворными, но недолгими. Анна Голубкина уезжает в Россию, вдохновленная собственным успехом: ее имя не сходило с уст поклонников искусства на весеннем салоне в Париже в 1899-м году. И дальше, вплоть до конца жизни за Анной Семеновной не было замечено ни одного романа. Свободное время она с удовольствием проводила в родном доме с племянниками.Жизнь Голубкиной казалось бы сложилась иначе, чем у Камиллы Клодель. Богаче, плодотворнее. Однако в 1915-м году ее вновь поразило нервное расстройство...Я рассказываю эту историю, смотрю на портреты трех женщин и вижу в них много общего. Самые тонкие черты лица у юной, балуемой отцом Камиллы. Но чуть старше и она приобретает те же резкие, рубленые черты, что не отменяет красивого профиля, настойчивого, прямого взгляда. Об Анне Голубкиной говорили, что "это была худощавая, высокая, быстрая в движениях девушка с одухотворенным, некрасивым и гениальным лицом". До нас дошли и слова Родена о Розе, сказанные им, когда они только познакомились и Огюст просил ее позировать ему: "У моей модели не было изящества городских женщин, но в ней ощущалась физическая сила и телесная крепость крестьянской девушки, у нее был живой, открытый, решительный и мужественный вид, который подчеркивает красоту женского тела".Три похожие внешне и внутренне женщины были близко знакомы с Роденом. Каждая была готова отдать ему самое дорогое — сердце и душу. Ему хотелось забрать их тело и талант.Впрочем, как знать, возможно, я все это придумала.