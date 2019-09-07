Капитан сборной России Артем Дзюба рассказал, за счет чего нашей команде удалось победить шотландцев. Также он сообщил, что в начале первого тайма соперник прижал россиян к воротам, что стало неожиданностью для подопечных Станислава Черчесова.

Капитан сборной России Артем Дзюба рассказал, за счет чего нашей команде удалось победить шотландцев. Также он сообщил, что в начале первого тайма соперник прижал россиян к воротам, что стало неожиданностью для подопечных Станислава Черчесова."Наша сила – команда. Бьемся и сражаемся за каждый миллиметр. Хочу сделать комплименты медицинскому штабу – просто летаем по полю все 90 минут", – приводит слова Дзюбы ТАСС.Кроме того, форвард сборной России признался, что шотландцы в начале игры сумели удивить нашу команду. "Мы были немного ошарашены, хотя все прекрасно понимали. Они прижали нас, трибуны погнали", – отметил Дзюба.Напомним, что 6 сентября российские футболисты обыграли в гостях шотландцев со счетом 2:1 в пятом туре отборочного турнира чемпионата Европы-2020.