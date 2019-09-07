Даниил Медведев пробился в финал Открытого чемпионата США по теннису. До этой стадии турниров Большого шлема россияне не могли дойти почти 15 лет. И наконец-то, это удалось спортсмену, который показывает лучшую игру в карьере.

Даниил Медведев пробился в финал Открытого чемпионата США по теннису. До этой стадии турниров Большого шлема россияне не могли дойти почти 15 лет. И наконец-то, это удалось спортсмену, который показывает лучшую игру в карьере.Такие моменты в спортивной карьере считаются точкой невозврата. Три подряд финала турниров серии Мастерс — это солидно и престижно, но выход в финал турнира серии Большого шлема — это качественно другой уровень. Даниил Медведев — в финале открытого чемпионата США.Победа в полуфинале над представителем Болгарии Григорием Димитровым. Три ноль по сетам. 7:6 6:4 6:3 всего за два часа и 38 минут.Победный полуфинал Открытого чемпионата США против Димитрова — это квинтэссенция всего того, почему Медведев сейчас на таком уровне. Стабильность Даниила, возможно лучшее на сегодня в мире чувство мяча, запредельный универсализм, игра по всему корту. В первом сете всё решилось на тай-брейке, но дальше шансов у болгарина практически не было. Ранее лучшим результатом Медведева на турнирах серии Большого шлема была 1/8 финала. В сезоне 2019 всё изменилось.Даниил Медведев стал первым россиянином, кто вышел в финал турнира серии Большого шлема за 14 лет. Такого не было с 2005-го, когда в финале в Австралии играл Марат Сафин.В текущем сезоне Медведев лидер по количеству выигранных матчей. Победа над Димитровым стала в 2019-м юбилейной 50-й. Впереди теперь воскресный финал US Open против Рафаэля Надаля. Несмотря на сумасшедшую текущую форму Медведева, фаворитом в матче будет считаться именно испанец. Что, пожалуй, в современном теннисе пока ещё логично. Но не всё так однозначно.Вне зависимости от исхода финала, в следующий понедельник Медведев станет уже четвёртой ракеткой мира. Продолжается чудесное лето Медведева в Северной Америке. Три финала турниров серии Мастерс, выход в решающий матч Открытого чемпионата США. Есть все предпосылки к тому, что сейчас мир наблюдает за рождением новой суперзвезды.