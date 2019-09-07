В эфир канала Россия 1 возвращаются Удивительные люди. В новом сезоне шоу за право называться обладателем самого невероятного таланта поборются участники от мала до велика из самых разных уголков планеты. Премьера – 8 сентября в 18:00.

В эфир канала "Россия 1" возвращаются "Удивительные люди". В новом сезоне шоу за право называться обладателем самого невероятного таланта поборются участники от мала до велика из самых разных уголков планеты. Премьера – 8 сентября в 18:00.Тиранозавры на сцене удивляют меньше, чем самый юный участник проекта. Максиму Мухину — 3 года. Он говорит на шести языках.Специальный гость — участница первого сезона Белла Девяткина. К семи языкам добавились еще два: итальянский и японский. Выучила их благодаря мультфильмам.Феномены нашего времени — и как тут не открыть рот от удивления! Из нового в этом сезоне — настоящая битва между лучшими собирателями кубика Рубика. Они делают это не просто на скорость — еще и с закрытыми глазами. Победитель второго сезона Роман Страхов делится секретом: все дело в ярких визуальных образах."Запоминается при помощи мнемотехник. То есть каждой наклейке на кубике я сопоставляют букву русского алфавита. Затем из этих букв я делаю слова и запоминаю их историями в моей голове", — рассказал Страхов.Супергерои покоряют эфир — батлы спидкуберов, признается абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, впечатлили ее больше всего.А еще в первом выпуске участники удивят зрителей суперпамятью, невероятно острым зрением и быстрым счетом. Главный эксперт проекта профессор, ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев признается: не все таланты поддаются научному объяснению."Самое удивительное, когда выходящий на сцену человек демонстрирует то, что у меня не получается объяснить сходу моими научными знаниями", — признался Ключарев.После многочасовых съемок юный полиглот Максим Мухин засыпает на руках у мамы. Участники выкладываются полностью и доказывают: им есть еще чем удивлять.