Ради денег многие готовы пойти на неблаговидные поступки. Актер Александр Семчев рассказал, как уронил свое достоинство на шоу Шепелева.

Ради денег многие готовы пойти на неблаговидные поступки. Актер Александр Семчев рассказал, как уронил свое достоинство на шоу Шепелева.В этом году интернет облетела новость, что артист очень быстро и качественно скинул лишний вес. Поговаривали, что мотивацией к такому кардинальному изменению стали отношения с молодой любовницей, которую Семчев увел у собственного сына.Ранее, на шоу "На самом деле", которое ведет Дмитрий Шепелев, актер подтвердил эти слухи: "Если уж выбирать между нами, то я больше подхожу Анне. Мне наша с ней связь очень нравится".Артист уверенно заявлял, что для девушки он куда привлекательнее молодого отпрыска. Впрочем, недавно Александр заявил, что ничего подобного не было и постарался опровергнуть информацию из сплетен."Да вы что! Я даже не помню, Анна это была или не Анна. Ну как я могувести девушку у собственного сына?! Это был постановочныйтелеспектакль, работа за деньги. Программе нужен был скандал", – рассказал актер в изданию Starhit.Он добавил, что по его мнению, телевидение и интернет – это клоака, собирающая в себя весь негатив. Впрочем, Семчев отметил, чтоесли за это платят достойные деньги, то его не сильно волнует, что завтра о нем скажут "бабушки возле подъезда"."Иногда жизнь заставляетввязываться в гнусь из-за денег. История, о которой вы спрашиваете,именно тот случай. Я понимал, что пойдут всякие пересуды, что это минусмне в карму. Но с другой стороны – я же артист. Ну сыграл еще одну роль изабудь", – уточнил артист.Он подметил, что иногда в профессии актера появляется момент всеядности. Уже стираются грани морали и этики. Тем не менее, Александр все равно так или иначе пытается отстоять свою поруганную собой же честь.