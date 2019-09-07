Бросить мужа и сына ради того, чтобы увидеться с подругой? Для Меган Маркл не проблема. Герцогиня Сассекская бросила семью ради Серены Уильямс.

Бросить мужа и сына ради того, чтобы увидеться с подругой? Для Меган Маркл не проблема. Герцогиня Сассекская бросила семью ради Серены Уильямс.Отлет Меган не на шутку взбаламутил общественность. Конечно, девушка славится своим неординарным поведением, которое так сильно не одобряется королевским двором, но в этот раз герцогиня заставила поволноваться всех.Маркл вылетела 6 сентября в Нью-Йорк коммерческим рейсом. Компанию ей составили только сотрудники личной безопасности.Как ТВ Центр, супруга принца Гарри отправилась в Соединенные штаты, чтобы поболеть за свою близкую приятельницу Серену Уильямс. Она участвует в финале открытого чемпионата Америки по теннису.Напомним, что ранее американка соотечественницу Марию Шарапову, чем обеспечила себе место в дальнейших этап соревнований. В двух сетах Уильямс "сделала" россиянку со счетом 1:6 и 1:6 соответственно. Эта победа стала 19 по счету в копилки Серены в борьбе против Шараповой.Выходки Меган не в первый раз попадают под пристальное внимание журналистов. Так герцогиня Сассекская отдуваться за свои полеты на частном лайнере. Кейт Миддлтон и принцу Уильяму пришлось путешествовать вместе детьми на коммерческом рейсе. Предположительно, семье пришлось выбрать для себя такой способ передвижения, чтобы переключить внимание общественности.