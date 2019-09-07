Трагический инцидент произошел во время наводнения в мексиканском штате Синалоа. Девушка, боровшаяся с бурным потоком на затопленный городской улице, оказалась в коллекторе. Тело погибшей удалось обнаружить только на следующий день.

В Сети опубликованы страшные кадры с камеры наблюдения из мексиканского города Кульякан в штате Синалоа, где в минувший четверг, 5 сентября, во время наводнения погибла девушка.Несколько человек боролись с мощным потоком, образовавшимся на городской улице после обильных осадков.Судя по всему, девушка попыталась добраться до женщин, державшихся за машину, остановившуюся посреди затопленной проезжей части. В какой-то момент она изменила направление движения и через несколько секунд ее затянуло в коллектор, скрытый под водой.Как сообщают местные СМИ, тело погибшей было обнаружено только на следующий день.