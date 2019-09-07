Матчем в Хабаровске между местным Амуром и челябинским Трактором стартовал очередной игровой день Континентальной хоккейной лиги. Основное время матча не выявило победителя. А в овертайме сильнее оказались гости – 2:1.

Матчем в Хабаровске между местным "Амуром" и челябинским "Трактором" стартовал очередной игровой день Континентальной хоккейной лиги. Основное время матча не выявило победителя. А в овертайме сильнее оказались гости – 2:1.В первом периоде зрители, собравшиеся на "Платинум Арене", заброшенных шайб не увидели. После перерыва Антон Глинкин вывел гостей вперед. Это произошло на 39-й минуте игры.Хозяева поля сравняли счет в третьем периоде усилиями Данилы Файзуллина (47-я минута). До окончания основного времени матча больше никому отличиться не удалось. В овертайме победу "Трактору" принес Алексей Кручинин, забросивший шайбу на 62-й минуте игры.Уже завтра, 8 сентября, "Амур" снова сразится с "Трактором" на своей домашней арене. Встреча начнется в 10:00 по московскому времени.