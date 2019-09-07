Министерство финансов России направило на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Документ носит предварительное рабочее название о гарантированном пенсионном продукте.

Министерство финансов России направило на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Документ носит предварительное рабочее название "о гарантированном пенсионном продукте".Основные черты предлагаемого Минфином продукта — добровольный порядок присоединения граждан к системе пенсионных накоплений, гарантирование их сохранности государством, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для физических лиц.Предполагается, что граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС. Цели предложения Минфина — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений россиян и стимулов как для самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ.Ранее Банк России и Минфин разрабатывали законопроект об индивидуальном пенсионном капитале в качестве новой системы накопительных пенсий, но впоследствии от этого названия было решено отказаться. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина накануне заявила, что вместо внедрения индивидуального пенсионного капитала в ЦБ считают необходимым "сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы".Законопроект о гарантированном пенсионном продукте в ближайшее время планируется вынести на общественное обсуждение с профессиональным и экспертным сообществом, а затем внести в правительство.