Утром 7 сентября ожидается отправка транспорта с гражданами Украины, которых собираются передать Незалежной, из Лефортово в сторону аэропорта. Россия не раз заявляла, что рассчитывает на конструктивный диалог.

Утром 7 сентября ожидается отправка транспорта с гражданами Украины, которых собираются передать Незалежной, из Лефортово в сторону аэропорта. Россия не раз заявляла, что рассчитывает на конструктивный диалог.Политологи отмечают, что готовность к такому обмену — убедительное свидетельство того, что Москва настаивает на соблюдении принципов гуманизма и ставит на первое место заботу о людях.