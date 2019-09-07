С днём города! Так сегодня говорят жители и гости столицы России. Москве - 872 года. Основная тема праздника - юбилей ВДНХ. Всероссийской выставке в этом году исполняется 80 лет. По всему городу в парках и скверах будут концерты и фестивали.

С днём города! Так сегодня говорят жители и гости столицы России. Москве — 872 года. Основная тема праздника — юбилей ВДНХ. Всероссийской выставке в этом году исполняется 80 лет. По всему городу в парках и скверах будут концерты и фестивали.Всего заработает около полутора тысяч площадок. В центре Москвы установили десятки арт-объектов в виде достопримечательностей выставки, таких как скульптура "Рабочий и колхозница", фонтаны, павильоны советских республик.Основная часть мероприятий пройдёт на Тверской, где устроят бесплатные экскурсии. 13 гидов в режиме нон-стоп расскажут о создании, развитии и возрождении ВДНХ. В программе ещё лекции о развитии бизнеса, мастер-классы по ремеслу и занятия по робототехнике.В связи с торжествами часть столичных улиц перекрыта, кроме того, по нескольким магистралям движение ограничено. Изменился также режим работы общественного транспорта. До 8 утра 9 сентября будет перекрыто движение на улицах Охотный ряд, Моховая, Театральный проезд от Большой Дмитровки до Петровки, в переулках Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Газетный и Никитский, в Тверском проезде, а также на Тверской улице от Пушкинской площади до Охотного ряда. Ограничат движение на набережных, в микрорайоне Левобережный, Новопеределкине, Зеленограде, в Северном Бутове, Троицке.29 маршрутов общественного транспорта изменят движение. По другой схеме, например, будут следовать автобусы: М1, М2, М3, М6, М10 и М27. Ночью будут действовать 13 автобусных маршрутов, а метро будет работать всю ночь на 8 сентября.Частично изменится схема движения транспорта в Новой Москве, напоминает телеканал "Россия 24". Пригородные электрички 7 и 8 сентября будут ходить по обычному расписанию выходного дня без дневного перерыва.