Российский лидер Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в субботу, 7 сентября, осмотрели реконструированный павильон Казахстан на ВДНХ в Москве. Их сопровождали премьер РФ Дмитрий Медведев и мэр столицы Сергей Собянин. На выставке их угостили яблоками.

Российский лидер Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в субботу, 7 сентября, осмотрели реконструированный павильон "Казахстан" на ВДНХ в Москве. Их сопровождали премьер РФ Дмитрий Медведев и мэр столицы Сергей Собянин.У павильона гостей встретили девочки в казахских национальных костюмах и вручили им цветы. Путину и Назарбаеву показали небольшое театрализованное представление, после чего они заглянули в стоящую у входа юрту, где развернуты выставка ремесел и сельскохозяйственная ярмарка. Здесь Путина, Назарбаева и Медведева угостили яблоками популярного в Казахстане сорта "Апорт". А позже российскому премьеру подарили большую корзину с яблоками со стенда ярмарки.На выставке президента РФ и первого президента Казахстана встретили глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев. Они рассказали о процессе создания совместного российско-казахстанского космического ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур, пишет "Интерфакс".В обновленном павильоне "Казахстан" на ВДНХ, который до реконструкции назывался "Металлургия", представлены экспонаты из фондов Национального музея республики, в том числе VIII-VI веков до нашей эры. Также здесь находятся стенды, посвященные истории Казахстана. Комплекс оснащен современным мультимедийным оборудованием.По завершении осмотра Путин и Назарбаев оставили запись в книге почетных гостей. Президент и премьер России также получили в подарок сувенирные тарелки, посвященные реконструкции павильона "Казахстан".