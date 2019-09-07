Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в преддверии финала с Даниилом Медведевым на Открытом чемпионате США отдал должное российскому теннисисту. По мнению знаменитого испанца, россиянин в последнее время играет потрясающе, не переставая прогрессировать.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в преддверии финала с Даниилом Медведевым на Открытом чемпионате США отдал должное российскому теннисисту. По мнению знаменитого испанца, россиянин в последнее время играет потрясающе, не переставая прогрессировать."У Медведева было потрясающе лето. Он выиграл турнир в Цинциннати, добрался до финалов в Вашингтоне и Монреале. Каждую неделю Медведев прогрессирует. Он показывал лучший теннис этим летом, поэтому является самым серьезным соперником для финала", – цитирует Надаля официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.Также испанский теннисист заявил, что ему нужно показать в финале свой лучший теннис, чтобы добиться победы над Медведевым.Напомним, что Надаль и Медведев вышли в финал US Open, обыграв соответственно итальянца Маттео Берреттини и болгарина Григора Димитрова. Решающий поединок Открытого чемпионата США состоится в Нью-Йорке 8 сентября в 23:00 по московскому времени.