Быть беременной не так-то просто. Модель Мария Погребняк откровенно рассказала, как она перенесла первое зачатие.

Быть беременной не так-то просто. Модель Мария Погребняк откровенно рассказала, как она перенесла первое зачатие.Супруга российского футболиста вспоминает о тех временах с некой ностальгией. Сейчас отголоски прошлых дней кажутся девушке просто вехой, канувшей в небытие. Тогда же ситуация казалось патовой. Модель не знала, к какому врачу обратиться и как улучшить свое положение.Напомним, что сейчас молодая чета воспитывает троих ребятишек. На своей странице в социальной сети Instagram Мария, обычно, рассказывает о семейной жизни и дает советы по воспитанию детей. В этот же раз дизайнер решила рассказать о "начале пути"."Первая беременность протекала очень тяжело. Я тогда жила в Томске. У меня был жуткий токсикоз...", – поделилась с подписчиками знаменитость, – "...не усваивалась даже вода! На 5 месяце– я весила 45! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)".Благо, что Погребняк тогда вовремя попался грамотный специалист. Супруга российского футболиста отметила, что ей пришлось ложиться в клинику на сохранение три раза. В каждый из таких моментов девушка оставалась под наблюдением медиков по две недели."Когда я пришла более-менее в себя, то полетела в Москву! Я уже была на 8,5 месяцах беременности! И тут встал вопрос, где рожать? Нам посоветовали врача в городском роддоме! Молодую,женщину! Мы лично с ней еще не были знакомы!", – продолжила повествование модель.Мария рассказала, что в конечном итоге ей пришлось спешно принимать решение. Они с мужем уже было выехали заключать договор на оказание услуг, как девушке позвонил ее крестный и перенаправил в другое учреждение.Несмотря на все перипетии, Погребняк родила здорового мальчика весом более трех с половиной килограмм. Роды протекали тяжело и сложно, однако воля молодой мамы была настолько сильна, что все сложилось благополучно.