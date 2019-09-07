Самая известная российская балерина не перестает шокировать публику своими пикантными фото. Теперь же Анастасия Волочкова показалась голой в бане.

Самая известная российская балерина не перестает шокировать публику своими пикантными фото. Теперь же Анастасия Волочкова показалась голой в бане.О любви танцовщице с приятному отдыху в теплой баньке известно довольно давно. Россиянка частенько признается в любви к русской парилке на своей странице в социальной сети Instagram. Текст признания Анастасия, как правило, дополняет парочкой пикантных снимков.Этот раз не стал исключением. Недавно Волочкова выложила несколько фотографий, где сперва позирует на фоне кафельного интерьера парилки, а после уже в привычном многим – деревянном.Освещенная лишь светом двух свечей, балерина пишет в тексте своей публикации: "Тихий, спокойный, домашний вечер. Я очень люблю русскую баню,свечи, уют, умиротворение, красоту и гармонию во всем. И в отношениях,конечно. (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)".Второе фото также не осталось без внимания. В нем Волочкова позирует уже в традиционной русской парилке. Примечательной особенностью помещения являются вырезанные из дерева балерины, украшающие локацию.Анастасия уже привычно сидит обнаженная, прикрываясь только веником. Этот снимок знаменитость подписала так: "Моя любимая домашняя русская авторская балетная баня."Поклонники артистки, к сожалению, не смогли выразить свое мнение с помощью комментариев. Звезда предпочла закрыть возможность оставлять отзывы из-за нападок хейтеров. Тем не менее более шести тысяч лайков под первым фото и более двух тысяч под вторым говорят красноречивее многих слов.