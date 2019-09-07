Некоторые подходят к вопросам супружеской верности с юмором. Так украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась в любви испанскому актеру Марио Касас.

Некоторые подходят к вопросам супружеской верности с юмором. Так украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась в любви испанскому актеру Марио Касас.Совсем недавно Регина вышла замуж за своего нынешнего супруга Влада Топалова. Напомним, что расписалась звездная пара еще в 2018 году, однако пышную только в июле этого года. Празднество прошло на вилле Астор на Амальфитанском побережье.Тогда Тодоренко рассказала о том, что в первую брачную ночь молодые настолько выбились из сил, что сразу же пришли в спальню и уснули. Похоже, такой поворот несколько разочаровал молодую жену Топалова. Может быть, поэтому она с удовольствием обнималась с испанцем Касасом?Соответствующую публикацию девушка выложила на своей странице в социальной сети Instagram. Регина подписала забавный видеоролик так: "Помню, когда смотрела "3 метра над уровнемнеба", бездумно влюбилась в этого горячего сексуального испанскогомачо, но не ожидала, что эта любовь ... взаимна! И что однажды, сидя вкарете, он признается мне в любви! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена – Прим.ред.)Впрочем, никто не стал обвинять телеведущую в неверности. Ролик являлся лишь юмористической вставкой из жизни телеведущей. На ней девушка просто учит актера говорить на русском языке сакраментальную фразу "Я тебя люблю".Предположительно, сам Марио не сильно-то понимает, что происходило, но на теплые объятия ответил взаимностью. Поклонники знаменитости оценили такой ход в 23,5 тысячи лайков и поспешили выразить свои впечатления под видео."Касас! Повезло вам", "Такие смешные, раз 50 посмотрела", "Обожаю его", "Смотрела бы и смотрела, как сбываются мечты", – эти и другие теплые отзывы оставили фолловеры Регины Тодоренко.