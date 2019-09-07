К 2020 году в российском сегменте Интернета должен появиться единый ресурс, который займется онлайн-трансляцией 20 федеральных телеканалов. Необходимость подобного нововведения назрела давно: из-за отсутствия механизмов контроля сейчас интернет-провайдеры и сотовые операторы могут без разрешения распространять в Сети контент телеканалов, вставлять в него дополнительный материал (например, рекламу) и при этом ничего не отчислять правообладателям.

К 2020 году в российском сегменте Интернета должен появиться единый ресурс, который займется онлайн-трансляцией 20 федеральных телеканалов. Необходимость подобного нововведения назрела давно: из-за отсутствия механизмов контроля сейчас интернет-провайдеры и сотовые операторы могут без разрешения распространять в Сети контент телеканалов, вставлять в него дополнительный материал (например, рекламу) и при этом ничего не отчислять правообладателям. Точно оценить потери вещателей невозможно, но эксперты заявляют о миллиардах рублей ежегодно.Существующие антипиратские законы в данном случае оказываются недостаточными, так как позволяют правообладателям бороться лишь с последствиями этих действий. Появление же единой системы легального распространения в Интернете общедоступных телеканалов создало бы механизмы борьбы с онлайн-пиратством, а вещателям позволило бы зарабатывать и, соответственно, продолжать создавать для зрителей качественный контент.Поскольку необходимость дополнительного регулирования осознается всеми участниками отрасли, на рассмотрение парламента председателем комитета Госдумы по информационной политике Леонидом Левиным и его первым заместителем Сергеем Боярским уже внесен соответствующий законопроект.Основное требование к компании, которая хотела бы стать официальным поставщиком телеконтента — наличие договоров с большинством каналов "двадцатки", которые входят в первый и второй мультиплексы (речь идет о Первом канале, "России 1" и "России 24", НТВ, СТС, "Рен-ТВ" и других). Еще одно обязательное условие — это должна быть, прежде всего, российская компания. То есть доля иностранного участия в ней не должна превышать 20%. Окончательное решение, кто станет единым поставщиком, примет Роскомнадзор. Что касается "пиратов", которые продолжат вещать в обход официального ресурса, то их просто заблокируют.По оценке специалистов, на данный момент единственным реальным претендентом на роль такого оператора, подходящим под все требования законопроекта, является технологическая платформа "Витрина ТВ". Ее учредителями являются ВГТРК, "Первый канал", "Национальная медиа группа" и "СТС Медиа" (чуть позже присоединился и "Газпром-медиа"). Это уже работающая единая платформа, которая имеет договоры с большинством крупнейших СМИ страны: 22 телеканала (причем 15 из них входят в мультиплексы) — это составляет 74% от всей аудитории эфирных каналов. Также к "Витрине ТВ" подключились еще и 80 онлайн-площадок. Среди них, например, "Ростелеком", IVI, НТВ-Плюс и Megogo. До конца 2019 года к проекту должны присоединиться еще семь вещателей. Уже сейчас аудитория платформы насчитывает миллионы россиян.Специалисты уже оценили идею создания единого оператора телевизионного контента в Интернете. "Мне кажется, что идея единого плеера достаточно правильная, и, более того, мы точно, общаясь с представителями телевизионных каналов, возражений в отношении плеера не слышали. Все говорили, что это будет в интересах индустрии", — сообщил газете "Известия" заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.По словам главы компании Mediascope Руслана Тагиева, появление единого поставщика существенно упростит измерение зрительской активности и рейтингов телеканалов. Таким образом рекламодатели и руководство СМИ будут получать более качественные и полные данные.Президент компании Star Media Никита Трынкин, в свою очередь, уверен, что единая платформа позволит защитить создателей контента от интернет-пиратов. По его оценке, сейчас индустрия теряет до 200 миллионов долларов в год от действий этих преступников. Если все оставить как есть, то у производителей может не остаться средств на съемку новых программ.В холдинге "Национальная медиа группа", в частности, подсчитали, что матчи чемпионата мира по футболу в Интернете нелегально транслировали 27 тысяч ресурсов, хотя права на это были исключительно у "Первого канала", "России 1" и "Матч-ТВ". Помимо прочего, не стоит забывать, что речь идет о крупнейших телеканалах страны, которые имеют особое общественное и политическое значение для всей России, напоминают эксперты.Как бы то ни было, последнее слово остается за Роскомнадзором. Ведомство должно принять решение к 2020 году.