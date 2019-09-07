Из киевского аэропорта Борисполь вылетел самолет Ту-204 специального летного отряда Россия с гражданами РФ - участниками обмена задержанными с Украиной. Одновременно из Москвы вылетает украинский борт с гражданами Украины, передаваемых Россией в рамках взаимного освобождения.

Из киевского аэропорта Борисполь вылетел самолет Ту-204 специального летного отряда "Россия" с гражданами РФ — участниками обмена задержанными с Украиной. Об этом сообщил информированный источник "Интерфакса". По его словам, одновременно из Москвы вылетает украинский борт с гражданами Украины, передаваемых Россией в рамках взаимного освобождения.Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) подтвердила вылет россиян из Киева в Москву в рамках обмена. В числе 33 освобожденных граждан России, летящих в Москву — и освобожденный недавно украинским судом из-под стражи главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.Кто вошел в списки на обмен, не уточняется, однако, по словам руководителя группы адвокатов задержанных украинцев Николая Полозова, в их числе все 24 украинских моряка, участвовавших в провокации в Керченском проливе. По словам Полозова, Украине будут выданы все задержанные в Керченском проливе моряки, включая сотрудников СБУ.Прорабатывать вопрос одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц Россия и Украина начали в конце лета, напоминает РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявлял на Восточном экономическом форуме, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.