Капитан клуба Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин высказался по поводу кокаинового скандала, в котором был замешан Евгений Кузнецов. По мнению российского хоккеиста, в этом году у его партнера по команде все сложится хорошо.

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался по поводу кокаинового скандала, в котором был замешан Евгений Кузнецов. По мнению российского хоккеиста, в этом году у его партнера по команде все сложится хорошо."Евгений совершил ошибку и осознал это. Мы должны оставаться на его стороне и делать все, чтобы вернуть его в строй. После ошибок хочется мгновенной реабилитации, поэтому Кузнецов будет лучше. Он находится в отличной форме. В этом году у него все будет хорошо", – цитирует Овечкина Чемпионат.com.Напомним, что ранее Международная федерация хоккея отстранила Кузнецова на четыре года от соревнований из-за найденного в его допинг-пробе кокаина. Россиянин провалил тест во время последнего чемпионата мира, который прошел в Словакии. НХЛ не стала наказывать российского форварда.