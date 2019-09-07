Неизвестный из помещения автосервиса самовольно вывез различное оборудование...
Оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали 41-летнего жителя столицы, подозреваемого в самоуправстве.
В территориальный отдел полиции обратился индивидуальный предприниматель. По словам мужчины, неизвестный из помещения его автосервиса на улице Подольских курсантов самовольно вывез различное оборудование. Ущерб составил 450 000 рублей.
В результате оперативно-розыскных и проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель столицы. Похищенное оборудование изъято.
Установлено, что подозреваемый сдал в автосервис для ремонта свой автомобиль, но не получив в установленные сроки услугу по ремонту, совершил данное противоправное деяние.
По данному факту дознанием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 330 УК РФ «Самоуправство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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