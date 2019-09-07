Неизвестный из помещения автосервиса самовольно вывез различное оборудование...

Оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали 41-летнего жителя столицы, подозреваемого в самоуправстве.В территориальный отдел полиции обратился индивидуальный предприниматель. По словам мужчины, неизвестный из помещения его автосервиса на улице Подольских курсантов самовольно вывез различное оборудование. Ущерб составил 450 000 рублей.В результате оперативно-розыскных и проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель столицы. Похищенное оборудование изъято.Установлено, что подозреваемый сдал в автосервис для ремонта свой автомобиль, но не получив в установленные сроки услугу по ремонту, совершил данное противоправное деяние.По данному факту дознанием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 330 УК РФ «Самоуправство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22