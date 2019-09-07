Необязательно быть полностью одетой, чтобы говорить о важных вещах. Так по поводу запуска новой кампании бренда Calvin Klein модель Ирина Шейк снялась обнаженная и рассказала, что заставляет ее оставаться сильной, несмотря на жизненные перипетии.

Необязательно быть полностью одетой, чтобы говорить о важных вещах. Так по поводу запуска новой кампании бренда Calvin Klein модель Ирина Шейк снялась обнаженная и рассказала, что заставляет ее оставаться сильной, несмотря на жизненные перипетии.Напомним, что не так давно стало известно о разрыве россиянки с Брэдли Купером. Бывший возлюбленный променял ее на американскую красотку леди Гагу. Разрыв несколько подорвал эмоциональное состояние девушки, но благодаря поддержке родных и близких Ирина смогла восстановиться.Эксклюзивное интервью Шейк дала итальянскому Vanity Fair. Модель рассказала журналистам, что самой близкой по духу для нее является бабушка. Именно она внушила Ирине три главных принципа ее жизни – "Будь собой. Прими себя. Люби себя".Знаменитость приняла участие в фотосессии, приуроченной к выпуску новой коллекции сумокLock Unlocked. Примечательно, что на видео, которое россиянка выложила на своей странице в социальной сети Instagram отлично видно, что все прелести девушки прикрывает лишь стильный аксессуар.Тем не менее, несмотря на смелый образ, поклонники модели разразились целым шквалом лайков и позитивных комментариев. Многие отметили, что такой образ Ирине очень к лицу. Всего ролик посмотрели более 357 тысяч раз."Ну очень шикарно. Идеальный макияж , который подчеркивает Вашу красоту глаз. Ира, Вы шикарная! Не перестаю восхищаться Вашей красотой", "С участием Ирины любая реклама обретает свой изысканный шарм", "Королева Ирина! Вы заслуживаете только лучшего, так счастлива видеть вашу улыбку. Люблю вас", – эти и другие благосклонные отзывы оставили подписчики Шейк.