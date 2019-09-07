Попадание молнии могло вывести из строя электроподстанцию в украинском курортном городе, об этом сообщают некоторые СМИ. Официальных данных, которые могли бы подтвердить эту версию, пока не поступало.

В ночь на субботу, 7 сентября, на электроподстанции в городе Приморске, расположенном в Запорожской области Украины, произошло ЧП.На записи, сделанной очевидцем, виден сильный пожар на территории объекта. В результате инцидента в большую часть города прекратилась подача электроэнергии.Специалистам предстоит ликвидировать последствия аварии и восстановить электроснабжение.По некоторым данным, причиной серьезного возгорания могло стать попадание молнии, однако данные сведения пока не нашли подтверждения в официальных источниках.О пострадавших пока не сообщалось.