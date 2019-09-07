После слухов о болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк общественность зашумела. Россияне начали массово желать девушке скорейшего выздоровления.
После слухов о болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк общественность "зашумела". Россияне начали массово желать девушке скорейшего выздоровления.
История началась в конце этого лета. Артистка внезапно пропала со всех радаров – перестала играть в театре и появляться в телесериалах. Тогда прошла первая волна слухов о том, что девушка неизлечимо больна. Предполагается, что у Анастасии онкология – рак мозга.
До недавнего времени Заворотнюк никак не комментировала свое состояние. О здоровье "няни Вики" также не распространялся ее муж –
фигурист Петр Чернышев. Впрочем, не так давно актриса сама заявила о том, что готова рассказать всю правду.
Чтобы прекратить сплетни,
Анастасия собирается дать откровенное интервью в эфире одного из центральных телеканалов России. Пока же девушка выбирает площадку, однако ее концертный директор Стас Христов уже подтвердил неутешительную информацию:
"Это не слух, в ближайшее время программу с ее участием
проанонсируют.
Разумеется, поклонники артистки не смогли остаться в стороне. Под одним постов в социальной сети Instagram фанаты от души пожелали девушке выздороветь. Многие надеются, что слухи об онкологии окажутся действительно просто слухами.
"Настя пусть все у вас будет хорошо, желаю вам здоровья, веры в себя!!!", "
Дай бог, чтобы вопреки гнусным слухам она жила долго и счастливо-моя любимочка!!!", "
Как понять не слух??? Т.е.получается, что
она действительно больна? Это ужас конечно и какое-то проклятие
сериала про няню. Изначально умирает мать по роли/Л. Полищук/, затем
бабушка/А. Захарова/..... Дай бог ей здоровья", – эти и другие теплые комментарии оставили пользователи соцсети.
Есть надежда, что добрые пожелания помогут Анастасии выздороветь. Поклонники актрисы верят, что однажды она вернется в строй.