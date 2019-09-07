Столица отмечает 872 день рождения. Торжества начались на ВДНХ утром в субботу. Мероприятия продлятся до понедельника на нескольких площадках.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города. Поздравление он опубликовал в субботу в своем личном блоге. Он отметил, что Москва — это город, любимый его жителями. Порой приходится слышать критику от горожан, что никак не сказывается на искренней любви к столице. Сам Собянин, не являясь коренным москвичом, не раз признавался в своем отношении к столице. По его словам, он никогда не сомневался в своем ответе на этот вопрос. "Иначе невозможно", — добавляет он.Поздравил москвичей с Днем города и президент РФ Владимир Путин. На торжественных мероприятиях, которые начались на ВДНХ, глава государства "сердечно поздравил" москвичей, гостей столицы и мэра Собянина, передает телеканал "Россия 24". Президент высоко оценил развитие Москвы, ее преображение за последние годы, создание комфортной среды, улучшение инфраструктуры, обустройство общественных пространств. Причем положительные перемены заметны во всех округах и районах мегаполиса, каждый из которых сопоставим по размеру и количеству жителей со многими европейскими городами. Глава государства между тем признал, что проблемы еще остаются. Однако несмотря на это Москву любят россияне и гордятся ею.К поздравлениям присоединился и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пожелал столице стать самым благоустроенным и благополучным городом мира.Праздничные мероприятия пройдут в Москве 7 и 8 сентября. В этот год Москве исполняется 872 года.