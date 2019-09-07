Президент России Владимир Путин примет участие в выборах в Мосгордуму, которые пройдут в Единый день голосования — 8 сентября. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин планирует проголосовать на выборах в столичный парламент.

Президент России Владимир Путин примет участие в выборах в Мосгордуму, которые пройдут в Единый день голосования — 8 сентября.Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин планирует проголосовать на выборах в столичный парламент.В депутаты Мосгордумы баллотируются 233 кандидата, из них 171 — представители партий и 62 — самовыдвиженцы, напоминает РИА Новости.57 кандидатам в регистрации было отказано, из-за чего в Москве прошли несколько несанкционированных акций. В ходе протестов были задержаны в общей сложности около 1700 человек; уголовные дела о массовых беспорядках ведет Следственный комитет.