Сборная России по футболу одержала важную победу в матче отборочного цикла Евро-2020. Счет 2:1 в матче с Шотландией еще больше повысил вероятность, что нашим удастся пройти в финальную часть турнира.

Сборная России по футболу одержала важную победу в матче отборочного цикла Евро-2020. Счет 2:1 в матче с Шотландией еще больше повысил вероятность, что нашим удастся пройти в финальную часть турнира.Выездной матч против Шотландии — определяющий для сборной России в группе. Победа практически открывала для россиян дорогу на Евро. Несмотря на высокие ставки в матче, игра получилась открытой. Первую опасную атаку провела наша сборная. Шотландия сделала ставку на стандарты. Высокие футболисты хозяев часто выигрывали борьбу в воздухе, но или мяч шёл мимо ворот или выручал Гильерме. На исходе первой десятиминутки хозяева все же добились своего — неразбериха в штрафной площади, мяч отскакивает к Джону Макгину — 1:0.Россия проводит одну быструю атаку за другой, шотландцы жмутся к воротам и капитан Артём Дзюба ещё до перерыва сравнивает счёт.Во втором тайме, вопреки ожиданиям, Россия продолжает давить, и блестяще разыгранную комбинацию завершает Юрий Жирков. Поведя в счёте, сборная России стремилась развить успех, но мяч, предательски обстучав перекладину и штангу, однако, в ворота так и не попал. Россия вела себя уверенно и расточительно, что заставило болельщиков понервничать в концовке матча. Переполненные трибуны погнали Шотландию в атаку, наши поймали хозяев на контратаке, но выход 4 в 2 не реализовал Ерохин. С последним штурмом шотландцев россияне справились и сохранили победный счёт.В группе Россия уверенно занимают 2 строчку отрыв от Шотландии уже 6 очков, от следующего соперника сборной Станислава Черчесова Казахстана — 5. С Казахстаном россияне сыграют 9 сентября в Калиниграде. Стас Редикульцев