Российская теннисистка Оксана Селехметьева и представительница Латвии Камилла Бартоне в парном разряде сумели выйти в финал юниорского Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. В полуфинале они обыграли японку Нацуми Кавагути и венгерку Адриенн Надь со счетом 7:5, 2:6, 10:7.

Российская теннисистка Оксана Селехметьева и представительница Латвии Камилла Бартоне в парном разряде сумели выйти в финал юниорского Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. В полуфинале они обыграли японку Нацуми Кавагути и венгерку Адриенн Надь со счетом 7:5, 2:6, 10:7.Соперницы провели на корте 1 час 11 минут. В финале US Open российско-латвийский дуэт встретится с француженками Обан Дроге и Селеной Яничиевич.Отметим, что россиянка Селехметьева и латвийка Бартоне получили на турнире пятый номер посева.