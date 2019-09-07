Экс-губернатор Приамурья Анатолий Белоногов скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Экс-губернатор Приамурья Анатолий Белоногов скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости. Регионом Белоногов руководил с 1997 по 2001 годы, однако и после отставки занимал значимые посты в областном правительстве: депутат Амурского облсовета, зампред комитета Заксобрания Приамурья по бюджету, налогам, экономики и собственности. О дате и месте прощания с бывшим главой области будет сообщено дополнительно.