Поведение маленьких детей зачастую вызывает умиление. Максим Галкин показал поклонникам, как развлекались его дети в Юрмале.

Поведение маленьких детей зачастую вызывает умиление. Максим Галкин показал поклонникам, как развлекались его дети в Юрмале.Знаменитость является довольно активным пользователем соцсетей. На своей странице в Instagram телеведущий часто публикует отрывки из семейной жизни – фотографии и видео с участием жены и детей. Напомним, что сейчас пара воспитывает двойняшек Лизу и Гарри.Ролик прямиком из Латвии Галкин выложил в своем микроблоге. На нем ребятишки плещутся в прозрачной воде и вовсю наслаждаются летним отдыхом. Двойняшки даже показали небольшие акробатические номера – колесо, кувырок и другие, чем умилили не только папу, но и поклонников звездной семьи.Публикацию в социальной сети Максим подписал просто и лаконично: "Морская радость (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)". К тексту артист добавил улыбающийся смайлик, что подписчики оценили в почти 260 тысяч лайков. Само видео посмотрели более миллиона раз.Кроме того, фолловеры поспешили поделиться своим мнением по поводу озорства Лизы и Гарри. Многие отметили, что дети выглядят умилительно, и восхитились вниманием отца к ним."Какие же они искренние, неизбалованные, замечательные дети", "Молодец Максим! У человека есть мегаизвестность, деньги, возможности, но из всего этого он выбрал семью и живетсчастливо! Человек нашел настоящую формулу счастья", "Максим, какой вы хороший отец!! И дети у вас чудо!", – эти и другие теплые отзывы оставили поклонники звездной семьи.