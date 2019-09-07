Иран в рамках третьего этапа сокращения своих обязательств в рамках ядерной сделки приступил к запуску 20 центрифуг типа IR-4 и еще 20 - типа IR-6. Как объявил на пресс-конференции представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, начался процесс запуска центрифуг с использованием газа, а всего в ближайшие два месяца начнут функционировать 164 установок IR-4.

Иран в рамках третьего этапа сокращения своих обязательств в рамках ядерной сделки приступил к запуску 20 центрифуг типа IR-4 и еще 20 — типа IR-6. Как объявил на пресс-конференции представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, начался процесс запуска центрифуг с использованием газа, а всего в ближайшие два месяца начнут функционировать 164 установок IR-4.Камальванди также заявил о планах Тегерана на исследовательские работы на объекте в Фордо, уточнив, что в отношении этой деятельности иранская сторона будет проявлять транспарентность, передает "Интерфакс". Ранее на этой неделе президент Ирана Хасан Рухани заявил: в рамках третьего этапа сокращения Тегеран снимет все действовавшие в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ограничения с ведения научно-исследовательских работ по центрифугам, что приведет к ускорению развития иранской ядерной программы.По словам Камальванди, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об этих последних шагах Ирана и продолжит мониторинг ядерной программы страны. Новый этап сокращения Тегераном своих обязательств по СВПД — не нарушение, а корректировка с учетом прав и обязательств сторон, подчеркнул он.Бехруз Камальванди также заявил, что Тегеран имеет возможность довести уровень обогащения урана до 20 процентов и даже до гораздо большего уровня, но не намерен этого делать. Также, по его словам, у Ирана пока нет планов ограничивать доступ МАГАТЭ к своим ядерным объектам. Европейских участников СВПД Камальванди призвал осознать, что времени на спасение ядерной сделки осталось уже очень мало.