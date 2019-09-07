В пятницу, 6 сентября, агентство Associated Press опубликовало в пятницу спутниковые снимки, на которых, как утверждается, отпущенный властями Гибралтара иранский танкер запечатлен в сирийском порту Тартус.

В пятницу, 6 сентября, агентство Associated Press опубликовало в пятницу спутниковые снимки, на которых, как утверждается, отпущенный властями Гибралтара иранский танкер запечатлен в сирийском порту Тартус.Как сообщалось, 4 июля текущего года власти Гибралтара задержали следовавший под флагом Панамы иранский танкер Grace 1 по подозрению в том, что он в нарушение режима санкций доставлял нефть в Сирию, но уже 15 августа судно было освобождено. Сменив название на Adrian Darya 1, оно, по утверждению иранских властей, должно было направиться в один из средиземноморских портов.Спустя примерно две недели онлайн-трекер судов Shiptracker.live сообщил, что танкер находится в Восточном Средиземноморье. США внесли Adian Darya 1 в санкционный список, напоминает ТАСС.