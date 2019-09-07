Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк был разочарован поражением своей команды от российских футболистов в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Евро-2020. Наставник шотландцев признался, что после яркого старта рассчитывал на другой исход встречи.

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк был разочарован поражением своей команды от российских футболистов в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Евро-2020. Наставник шотландцев признался, что после яркого старта рассчитывал на другой исход встречи."Мы очень хорошо начали игру. Но вместо того, чтобы продолжать давить, мы убрали ногу с педали газа и отдали инициативу россиянам. Сложилось впечатление, что мои игроки сами не поверили в такое удачное начало матча. Как итог – неутешительный результат. Мы сами отдали победу сопернику", – цитирует Кларка Sky Sports.Также он заявил, что поражение от России поставило его команду в очень трудное положение. "В следующей игре нам нужно постараться завоевать три очка, чтобы сохранить шансы на выход из группы", – добавил 56-летний шотландский специалист.Напомним, что сборная России обыграла команду Шотландию в Глазго со счетом 2:1. Россияне занимают второе место в группе I, набрав 12 очков после пяти туров. Шотландцы с шестью баллами идут четвертыми. В следующем туре команда Стива Кларка сыграет на своем поле с лидерами группы бельгийцами, а россияне дома примут сборную Казахстана. Обе встречи состоятся 9 сентября.