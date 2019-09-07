Москва и Киев обменялись заключенными – 35 на 35. Президент Украины Владимир Зеленский лично приехал встречать освобожденных в аэропорт, отметив, что обещание, данное им Владимиру Путину исполнено.

Москва и Киев обменялись заключенными – 35 на 35. Президент Украины Владимир Зеленский лично приехал встречать освобожденных в аэропорт, отметив, что обещание, данное им Владимиру Путину исполнено.Сегодня состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной. Два борта – от Москвы и Киева соотвественно, забрали по 35 освобожденных граждан и доставили их на Родину.По данным СМИ, 11 украинцев получили помилование российского президента Владимира Путина. В свою очередь его коллега Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 16 россиян.В числе освобожденных главреда РИА Новости на Украине Кирилл Вышинский и "тайный свидетель" по делу MH17 Владимир Цемах, которого с Донбасса выкрали СБУ. По словам Зеленского, Цемаха, прежде чем включить в список, допросили Нидерланды.