Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко высказался об отношениях с Россией и пригрозил отобрать нефтепровод Дружба. Если белорусский лидер на такое решится, то станет для России нерукопожатным.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко высказался об отношениях с Россией и пригрозил отобрать нефтепровод "Дружба". Если белорусский лидер на такое решится, то станет для России нерукопожатным.
Прибывший в Брест по случаю 1000-летия города Лукашенко
вновь прошелся по любимой теме – отношениям с Россией. Президент высказался о
возможной поставки нефти в Белоруссию через Польшу. В таком случае, сказал
глава государства, Минск заберет себе две нитки нефтепровода
"Дружба", по которому экспортируется российское черное золото.
"Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться
по-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования", -
приводит слова Лукашенко государственное агентство БелТА.
Москву угрозы белорусского лидера вряд ли напугают.
"Россия перенаправит нефть в порты и скорректирует цену сокращением
добычи, а белорусскую трубу просто перекроет", – пишет Telegram-канал
"Бульба престолов".
Это станет концом Белоруссии как страны-транзитера, а
потеряет остатки влияния в России, уверены авторы. "Начинается
новая нефтяная война", – констатировал канал.
Резкое заявление Лукашенко возмутило и пользователей
соцсетей. "Очень жаль, что неплохой, в общем-то, политик, превратился в
отвратительного торгаша, выпрашивающего очередные финансовые подачки путем
шантажа и угроз", – прокомментировал в Twitter блогер Кожа да Костя.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и
могут подписать соглашение по интеграции в декабре. Предполагается, что страны
создадут общий рынок. При этом политических вопросов программа интеграции не
затрагивает.