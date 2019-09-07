Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко высказался об отношениях с Россией и пригрозил отобрать нефтепровод Дружба. Если белорусский лидер на такое решится, то станет для России нерукопожатным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко высказался об отношениях с Россией и пригрозил отобрать нефтепровод "Дружба". Если белорусский лидер на такое решится, то станет для России нерукопожатным.Прибывший в Брест по случаю 1000-летия города Лукашенковновь прошелся по любимой теме – отношениям с Россией. Президент высказался овозможной поставки нефти в Белоруссию через Польшу. В таком случае, сказалглава государства, Минск заберет себе две нитки нефтепровода"Дружба", по которому экспортируется российское черное золото."Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариватьсяпо-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования", -приводит слова Лукашенко государственное агентство БелТА.Москву угрозы белорусского лидера вряд ли напугают."Россия перенаправит нефть в порты и скорректирует цену сокращениемдобычи, а белорусскую трубу просто перекроет", – пишет Telegram-канал"Бульба престолов".Это станет концом Белоруссии как страны-транзитера, апотеряет остатки влияния в России, уверены авторы. "Начинаетсяновая нефтяная война", – констатировал канал.Резкое заявление Лукашенко возмутило и пользователейсоцсетей. "Очень жаль, что неплохой, в общем-то, политик, превратился вотвратительного торгаша, выпрашивающего очередные финансовые подачки путемшантажа и угроз", – прокомментировал в Twitter блогер Кожа да Костя.Ранее сообщалось, что Владимир Путин имогут подписать соглашение по интеграции в декабре. Предполагается, что странысоздадут общий рынок. При этом политических вопросов программа интеграции незатрагивает.