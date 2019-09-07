В соответствии с информацией, размещенной на сайте организации Центры по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зафиксированы уже пять случае смертей людей, вызванных курением электронных сигарет.

В соответствии с информацией, размещенной на сайте организации Центры по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зафиксированы уже пять случае смертей людей, вызванных курением электронных сигарет.Случаи летального исхода заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зарегистрированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон, а всего в США зафиксированы около 450 случаев заболеваний, вызванных, предположительно, курением вейпа.В последние месяцы в Соединенных Штатах обострилась дискуссия о влиянии вейпов на здоровье человека, а в августе текущего года департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первую в стране смерть в результате курения электронных сигарет, приведшего к тяжелому респираторному заболеванию.Ранее руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если в 2019 возрастет число курящих подростков. По данным главы ведомства, из-за доступности электронных сигарет за последние годы количество курящих подростков в США удвоилось.