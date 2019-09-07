В южной вьетнамской провинции Биньтхуан на курорте Муйне утонул турист из России. По данным представителей местных правоохранительных органов, несмотря на действовавший из-за неблагоприятных погодных условий запрет, 46-летний мужчина отправился купаться в море.

В южной вьетнамской провинции Биньтхуан на курорте Муйне утонул турист из России. По данным представителей местных правоохранительных органов, несмотря на действовавший из-за неблагоприятных погодных условий запрет, 46-летний мужчина отправился купаться в море.Тело погибшего извлекли из воды спасатели. Погибшего опознала его жена, которой в момент инцидента не было на побережье – женщина оставалась в гостинице.Курорт Муйне пользуется большой популярностью у российских туристов,отмечает ТАСС. Так, из 610 тысяч побывавший во Вьетнаме туристов из России более 155 тысяч человек отдыхали в Муйне.