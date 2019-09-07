После родов у пациентки остановилось сердце

После родов у пациентки остановилось сердце25-летняя девушка умерла ночью 6 сентября в роддоме № 2 города Владимира, сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.По предварительной информации, после родов у пациентки остановилось сердце. Новорожденный ребенок сейчас находится под наблюдением врачей.В роддоме работают следователи. Они изъяли медицинскую документацию, опросили родственников умершей девушки. Доследственная проверка проходит при взаимодействии с руководством департамента здравоохранения администрации области.