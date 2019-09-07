Борьба за имущество способна рассорить даже самых близких людей. Впрочем, слухи не помогут, когда есть законодательный акт. Адвокат Сергей Жорин рассказал, кому в итоге может достаться все богатство Лидии Федоссевой-Шукшиной.

Борьба за имущество способна рассорить даже самых близких людей. Впрочем, слухи не помогут, когда есть законодательный акт. Адвокат Сергей Жорин рассказал, кому в итоге может достаться все богатство Лидии Федоссевой-Шукшиной.Все началось с того, что не так давно актриса почувствовала себя плохо во время отдыха в Болгарии. Врачи диагностировали у женщины сердечный приступ, но госпитализировать ее отказались. Как оказалось, Лидия забыла взять с собой в поездку медицинский полис. Женщине пришлось в экстренном порядке возвращаться в Россию.Муж артистки скандально-известный продюсер Бари , что Федосеева-Шукшина оказалась в плачевном состоянии из-за гневных посланий дочери. Мужчина отметил, что отношения Ольги Шукшиной с матерью весьма натянутые. Кроме того, он уточнил, что после приземления Лидия сказала, что не желает видеть свою младшую дочь.Что ж, скандалы скандалами, а дела делать надо. Испугавшись того, что состояние актрисы не стабильно, ее родственники постарались озаботиться завещанием. Лидия владеет авторскими и интеллектуальными правами на наследие писателя Василия Шукшина, и по закону оно должно отойти во владение мужу и трем дочерям. Тем не менее, младшая и средняя дочь не согласились с таким разделом.Напомним, что во время эфира программы "Пусть говорят" Алибасов и Ольга друг с другом из-за наследства. Ранее ходили слухи, что все наследство может отойти средней дочери Федосеевой-Шукшиной. Однако звездный адвокат Сергей Жорин написал в своем твиттере о том, что состав завещания изменился.Как закончится эта эпопея – никто не знает. Поклонники лишь надеются, что Лидия Федосеева-Шукшина поправится и проживет как можно дольше.