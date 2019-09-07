Руководство хоккейного клуба Металлург (Магнитогорск) отправило в отставку главного тренера команды Йозефа Яндача. Это решение было принято после поражения магнитогорцев от подольского Витязя. Новым наставником команды назначен экс-тренер сборной России Илья Воробьев.

Руководство хоккейного клуба "Металлург" (Магнитогорск) отправило в отставку главного тренера команды Йозефа Яндача. Это решение было принято после поражения магнитогорцев от подольского "Витязя". Новым наставником команды назначен экс-тренер сборной России Илья Воробьев."Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга". Новым главным тренером "Магнитки" станет Илья Петрович Воробьев", – говорится в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте.Яндач возглавлял "Металлург" с 17 апреля 2017 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством провела три встречи, потерпев два поражения и добившись одной победы.Илья Воробьев ранее уже тренировал магнитогорский "Металлург". Под его руководством клуб в сезоне-2015/16 стал обладателем Кубка Гагарина.