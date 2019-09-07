Люди встречаются, люди расходятся. Так было всегда. Бывший король
Малайзии, отрекшийся от престола ради возлюбленной, рассказал о том, что
связал свою жизнь с Оксаной Воеводиной.
Люди встречаются, люди расходятся. Так было всегда. Бывший король
Малайзии, отрекшийся от престола ради возлюбленной, рассказал о том, что
связал свою жизнь с Оксаной Воеводиной.
Русская красотка вышла замуж за экс-короля Мухаммада V 7 июля 2018
года. Тогда казалось, что девушка вытянула счастливый билет – такой
жених, который готов ради нее даже нарушить многовековые
традиции.Мужчина отказался от права наследования ради семьи.
Впрочем,
радость от замужества длилась недолго. Стоило только модели родить
четыре месяца назад юного сына, как экс-король изменил свое отношение.
Мухаммад V со всей уверенностью заявил, что ребенок никак не мог быть
рожден от него. Тем не менее, Оксана все отрицает.
"Сомнений, что я чья-то мать, больше нет. Это самый важный момент в
жизни женщины. Главное, я больше не боюсь быть матерью", – рассказала Воеводина, издание Starhit.
Ранее
комментарии по поводу бракоразводного процесса появлялись только от
Мисс Москва, однако недавно заговорил и сам бывший глава Малайзии. Он
рассказал, что ему крайне не нравится тот факт, что уже бывшая супруга
выставляет их личную жизнь напоказ в своем микроблоге.
"Дворец Келантан глубоко расстроен и осуждает распространение частных
фотографий Его Королевского Высочества султана Мухаммада V в социальных
сетях и все неуместные публикации", – говорится в официальном заявлении.
При дворе добавили, что бывший король жалеет по поводу своего выбора невесты. Кроме того, экс-монарх печалится из-за того, что его женитьба, а следом и развод породили множество неприятных слухов.