Люди встречаются, люди расходятся. Так было всегда. Бывший король Малайзии, отрекшийся от престола ради возлюбленной, рассказал о том, что связал свою жизнь с Оксаной Воеводиной.

Люди встречаются, люди расходятся. Так было всегда. Бывший корольМалайзии, отрекшийся от престола ради возлюбленной, рассказал о том, чтосвязал свою жизнь с Оксаной Воеводиной.Русская красотка вышла замуж за экс-короля Мухаммада V 7 июля 2018года. Тогда казалось, что девушка вытянула счастливый билет – такойжених, который готов ради нее даже нарушить многовековыетрадиции.Мужчина отказался от права наследования ради семьи.Впрочем,радость от замужества длилась недолго. Стоило только модели родитьчетыре месяца назад юного сына, как экс-король изменил свое отношение.Мухаммад V со всей уверенностью заявил, что ребенок никак не мог бытьрожден от него. Тем не менее, Оксана все отрицает."Сомнений, что я чья-то мать, больше нет. Это самый важный момент вжизни женщины. Главное, я больше не боюсь быть матерью", – рассказала Воеводина, издание Starhit.Ранеекомментарии по поводу бракоразводного процесса появлялись только отМисс Москва, однако недавно заговорил и сам бывший глава Малайзии. Онрассказал, что ему крайне не нравится тот факт, что уже бывшая супругавыставляет их личную жизнь напоказ в своем микроблоге."Дворец Келантан глубоко расстроен и осуждает распространение частныхфотографий Его Королевского Высочества султана Мухаммада V в социальныхсетях и все неуместные публикации", – говорится в официальном заявлении.При дворе добавили, что бывший король жалеет по поводу своего выбора невесты. Кроме того, экс-монарх печалится из-за того, что его женитьба, а следом и развод породили множество неприятных слухов.