Жителя Владимирской области будут судить за покушение на убийство

Жителя Владимирской области будут судить за покушение на убийствоСуд рассмотрит уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Камешковского района, обвиняемого в покушении на убийство женщины, сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.По данным следствия, 22 мая обвиняемый, управляя в нетрезвом состоянии автомобилем, выехал с второстепенной дороги наперерез другой машине, водитель которой был вынужден резко затормозить. В салоне этой машины были двое детей.Водители обоих автомобилей были знакомы по месту работы. Они поговорили и разошлись. Через некоторое время обвиняемый позвонил знакомому, попросил прощения за случившееся и предложил встретиться.Во время встречи мама детей, находившихся в машине, и ее подруга поругались с обвиняемым. Произошла драка, после которой мужчина взял из дома нож и нанес им одной из женщин удары по шее и груди. Только благодаря помощи врачей пострадавшая выжила.В ходе следствия обвиняемым заявил, что хотел напугать женщин и не желал таких последствий.