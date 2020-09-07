Сообщение о возгорании в частном доме №59 по улице Центральной в деревне Шевинская поступило в 0.36.

В деревнеШевинскаяКовровского района сегодня ночью, 7 сентября произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Сообщение о возгорании в частном доме №59 по улице Центральной поступило в 0.36.Пожар был ликвидирован на площади 84 кв. м. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший мужчина 1974 года рождения. К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники, 6 человек.