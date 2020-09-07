Интерес к российской вакцине от коронавируса Спутник V проявили более 20 государств, наша страна получила заявки на закупку порядка миллиарда доз препарата. Однако на Западе продолжают раскручивать медийную кампанию по дискредитации отечественной разработки. На вопросы и претензии скептиков ответил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" проявили более 20 государств, наша страна получила заявки на закупку порядка миллиарда доз препарата. Однако на Западе продолжают раскручивать медийную кампанию по дискредитации отечественной разработки. На вопросы и претензии скептиков ответил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Запад не желает признавать первенство России в разработке вакцины от коронавируса. Дошло до того, что нашу страну стали обвинять в похищении технологий разработки препарата.Россия не украла вакцину, а сама разработала препарат, подчеркнул Кирилл Дмитриев. Он напомнил, что для разработки "Спутника V" была использована уникальная технология двух аденовирусных векторов человека – она используется для профилактики коронавируса только в России."Векторы – это генно-модифицированные вирусы, неспособные к воспроизводству и несущие в себе генетический материал внешней оболочки коронавируса. В технологии применяется два различных аденовирусных вектора человека – 5-го и 26-го серотипа для первой и второй инъекции соответственно. Эта технология позволяет преодолеть предсуществующий иммунитет к аденовирусам", – написал Дмитриев в своей статье для агентства Sputnik.Отечественные ученые использовали двухвекторную платформу, которая была разработана еще в 2015 году против лихорадки Эбола. Спустя два года эпидемия была побеждена, напомнил глава РФПИ.Вопросы у наших западных партнеров вызывают и результаты клинических испытаний. Но и тут скептикам придраться больше не к чему. Результаты первой и второй фазы клинических испытаний были опубликованы 4 сентября в одном из ведущих мировых журналов по медицинской тематике напомнил Дмитриев.Серьезных побочных эффектов обнаружено не было ни по одному из критериев, при этом у других вакцин они колеблются от одного до 25%. Вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый иммунитет к коронавирусу у 100% добровольцев, подчеркнул Дмитриев. При этом у иностранных вакцин, например, у разрабатываемой британской фармкомпанией AstraZeneca, уровень вырабатываемых антител в 1,5 раза меньше, чем у отечественной разработки.Специалисты центра имени Гамалеи доказали эффективность платформы аденовирусных векторов человека. "Опасения по поводу предсуществующего иммунитета к аденовирусным инфекциям были одной из главных причин для появления альтернативных методов, таких как платформы на основе вектора аденовируса обезьяны или мРНК, которые не были изучены и проверены на протяжении многих лет. Доказанная эффективность "Спутника V" снижает необходимость ускоренной разработки вакцин на основе этих платформ в ущерб безопасности", – написал руководитель РФПИ в своей статье.Использование двух разных векторов – на основе 5-го и 26-го стереотипов – позволяет добиться наиболее эффективного иммунного ответа. При использовании одного вектора организм отвергает вакцину на втором уколе, привел Дмитриев результаты клинических исследований.Безосновательными являются и заявления западных критиков, которые пытаются поставить под сомнение эффективность российской вакцины, указывая на небольшое число добровольцев. Действительно, в исследованиях "Спутника" участвовало меньше людей, чем у британской AstraZeneca , но дизайн российской вакцины оказался более эффективным – в дальнейшем AstraZeneca тоже начала проводить исследования с двумя уколами."AstraZeneca протестировала модель с двумя уколами только на десяти людях из 1077. Таким образом, общее число людей, которые получили два укола вакциной "Спутник V" в рамках первой и второй фазы клинических исследований превысило количество людей, которые получили два укола вакциной AstraZeneca, в четыре раза. Большинство СМИ проигнорировало этот момент", – Дмитриев.При этом в России уже начались пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" с участием более 40 тысяч добровольцев. В то же время AstraZeneca планирует привлечь к последней фазе испытаний лишь 30 тысяч человек. Результаты третьей фазы клинических испытаний отечественной разработки будут опубликованы во второй половине осени текущего года.Ответил Кирилл Дмитриев и на вопрос об ускоренной процедуре регистрации российской вакцины. Это объясняется тем, что платформа аденовирусных векторов человека признана эффективной и безопасной в ходе более 250 исследований, продолжавшихся в общем счете не одно десятилетие. Кроме того, результаты первой и второй фазы клинических испытаний дали положительный результат."В клинических исследованиях вакцин на основе технологии аденовирусных векторов человека с использованием тех же векторов, что и в "Спутнике V", уже приняли участие более 25 тысяч человек во всем мире. С 2015 года более трех тысяч человек были привиты вакцинами от лихорадки Эбола и Ближневосточного респираторного синдрома (MERS), созданными в НИЦЭМ имени Гамалеи на основе аденовирусного вектора человека", – рассказал глава РФПИ.Несмотря на критику, опыт России в ускоренной регистрации вакцины был признан на Западе успешным. В США и Великобритании заявили, что намерены последовать примеру нашей страны, отметил Дмитриев.При этом платформы на основе аденовирусных векторов человека используются не только в России. Так, компания Johnson & Johnson использует только вектор 26-го серотипа, а китайская CanSino – только 5-го серотипа. "Спутник V" использует оба."Теперь мы хотим спросить у критиков: "Что ты смотришь на соринку в глазу своего брата, когда в своем собственном не замечаешь бревна?" – задался вопросом глава РФПИ.У России тоже накопилось достаточно вопросов к западным критикам. Например, Дмитриев указывает, что долгосрочные исследования рисков возникновения онкозаболеваний на основе мРНК и аденовирусных векторов обезьян проведены не были. С учетом этого странным выглядит то, что западные фармкомпании обсуждают с покупателями пункты соглашений о защите от юридических последствий.Подозрительным Дмитриев считает и то, что критикующие российскую вакцину западные СМИ не сообщают об отсутствии исследований вакцин на основе технологии мРНК и аденовирусного вектора обезьяны.Глава РФПИ подчеркнул, что основанные на технологиях мРНК и аденовирусных векторов обезьян вакцины ранее не использовались и не получали одобрения регуляторов. Гарантий долговременной безопасности этих разработок нет."Тем не менее производители уже обеспечили себе контракты на миллиарды долларов от правительств Запада и могут обратиться за ускоренной регистрацией, заранее защитившись от возможных юридических последствий", – недоумевает Дмитриев.А то, что последствия могут наступить, в той же AstraZeneca не отрицают. "В наших контрактах мы просим об освобождении от ответственности", – говорил топ-менеджер компании Руд Доббер.Дмитриев призвал не скрывать риски платформ на основе мРНК и аденовирусного вектора обезьяны. По его словам, Россия поприветствует намерение западных компаний опубликовать так называемый манифест безопасности.Глава РФПИ выразил надежду, что на вопросы о долгосрочных рисках будут даны ответы. "Все-таки мы должны бороться с пандемией вместе, лишенные всяческих предрассудков, и в условиях полной прозрачности и доверия", – заключил Дмитриев.