Международный форум приурочен к 865-летию основания Свято-Боголюбского монастыря великим князем Андреем Боголюбским и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня, 7 сентября, участники соберутся в Суздале. На площадке «Николаевского посада». состоится научно-практическая конференция «Под покровом Богородицы. Святой князь Андрей Боголюбский – устроитель Великорусской державы, храбрый воин и полководец, искусный зодчий и храмоздатель, гимнограф и молитвенник». Форум собрал руководителей и представителей национальных и международных общественных объединений, Русской православной церкви, органов государственной власти и некоммерческих организаций. Среди экспертов мирового уровня - сотрудники Российской Академии образования, Российского профессорского собрания, Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений. Собравшиеся обсуждали задачи возрождения, сохранения и популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей православной культуры как основополагающего фактора – через личность Андрея Боголюбского и его выдающуюся роль в становлении Российского государства.В форуме приняли участие художники Костромы, Пензы, Ярославля, Юрьев-Польского, Владимира. Десять день они работали на плэнере Союза художников России в исторических местах Владимира, Суздаля и посёлка Боголюбово, связанных с жизнью Андрея Боголюбского. Жители Владимирской области не только увидели новые живописные работы, но и побывали на творческих мастер-классах от профессиональных художников.Также во Владимире прошли военно-историческая реконструкция Древней Руси XII века и Свято-Андреевский фестиваль колокольного звона.