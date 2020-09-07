Украина совершенно не стесняется вмешательства в дела Белоруссии. Киев делает это намеренно и даже гипертрофированно. При этом страна борется с Минском не за соседнюю республику, а против России, считает автор колонки Комсомольской правды Александр Болгов.

Украина совершенно не стесняется вмешательства в дела Белоруссии. Киев делает это намеренно и даже гипертрофированно. При этом страна борется с Минском не за соседнюю республику, а против России, считает автор колонки "Комсомольской правды" Александр Болгов.В конце прошлой недели в Верховнойраде Украины состоялось заседание, посвященное теме сотрудничества с Минском.Не обошлось без перфоманса, как на Украине любят. Зал украсили бело-краснымифлагами, под которыми во времена Великой Отечественной шли местныеколлаборационисты. А с трибуны звучали пламенные речи о необходимости сменывласти в Белоруссии.Среди выступающих был депутатАлексей Гончаренко, который ярко рапортовал о том, как важно Белоруссии сейчасвстать на путь истинный, а именно – бороться "за демократию и свободу, и вообщесуществование страны".Не проходит в Незалежной и истерика натему "33 богатырей" из так называемой ЧВК "Вагнер", пишет автор статьи. В Киевепродвигается тема о предательстве операции по выманиванию бойцов ЧВК в высшихэшелонах власти. Сама операция заключалась в том, чтобы суметь посадитьна Украине борт, которым бойцы летели в Стамбул. Однако, как считают депутатыПорошенко, у Зеленского кто-то слил эту информацию, и все накрылось медным тазом.Представители США включили план "Б"и, как это всегда бывает, заговорили о руке Москвы и "хайли-лайкли". Информациябыстро дошла до Лукашенко, и конечно, Батька забеспокоился. Целью этого плана была провокация на конфликт междуРоссией и Белоруссией. Однако и тут ничего не вышло. Второй целью былообеспечение надежной крыши для боевиков из Украины, которым нужно было работатьна протестах в Белоруссии.Главный редактор украинского портала "Цензор. net"Юрий Бутусов первым сознался, что грязная провокация с "вагнеровцми" быласовместной операцией СБУ и Минобороны Украины, а спланирована она быласпецслужбами США."Эта операция проводилась не толькоукраинскими спецслужбами – она проводилась в сотрудничестве со спецслужбами США",– приводит "КП" цитату из выступления Бутусова.Таким образом, заключает авторстатьи Александр Болгов, хорошо просматривается план Киева и Вашингтонавыстроить цепь недружественных России стран на едином пространстве от Балтикидо Черного моря. Украина в этой грязной игре не стыдится замараться даже самымидешевыми провокациями.