Одними из первых вакцину от коронавируса могут получить журналисты. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

Одними из первых вакцину от коронавируса могут получить журналисты. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".За последние сутки в России выявлено 5 195 инфицированных. За время эпидемии в нашей стране зафиксировано 1 025 505 случаев заражения, большая часть пациентов уже вылечилась.В России проведено более 38 миллионов тестов на коронавирус. Только за последние сутки проведено свыше 333 тысяч исследований, сообшили в Роспотребнадзоре.Наряду с медиками и работниками образовательной сферы одними из первых вакцину от коронавируса могут получить журналисты. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о своем самочувствии после прививки от коронавируса. По словам главы ведомства, он чувствует себя нормально, побочных эффектов не было. "Рекомендую всем пройти эту вакцинацию", – сказал Шойгу.По данным американского университета Джонса Хопкинса, за время эпидемии коронавирусом в мире заразились более 26,9 миллиона человек. Зафиксировано 879 тысяч смертей от COVID-19. В США выявлено 6,2 миллиона зараженных.Президент США Дональд Трамп надеется получить американскую вакцину от коронавируса к октябрю. В ближайшее время ожидаются результаты клинических испытаний препарата, отметил глава Белого дома.За последние сутки в мире выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом – 304 626 человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 августа.Коронавирус в МосквеЗаболели – 266 357Умерли – 4 891Выздоровели – 221 370Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 025 505Умерли – 17 820Выздоровели – 840 949Коронавирус в миреЗаболели – 26 600 990Умерли – 874 380Выздоровели – 14 800 833Статистика коронавируса в России и мире на 7 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква266 3574 891221 370Россия1 025 50517 820840 949США6 230 534181 6702 430 059Весь мир26 900 990879 38015 100 833Коронавирус сегодня | | || | | |