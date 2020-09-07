Боксеры из Костромы стали участниками всероссийского турнира по боксу памяти Народного артиста СССР, Героя труда Российской Федерации Иосифа Давыдовича Кобзона. Соревнования являются ..

Боксеры из Костромы стали участниками всероссийского турнира по боксу памяти Народного артиста СССР, Героя труда Российской Федерации Иосифа Давыдовича Кобзона.Соревнования являются частью проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В турнире будут выступать станут сильнейшие боксера в возрасте от 9 до 40 лет из 24 регионов России, всего более 150 спортсменов.Как сообщила пресс-служба Администрации города Костромы, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 4 Костромы смогли поехать на турнир благодаря финансовой поддержке из федерального бюджета.От Костромы в весовой категории 56 кг выступит кандидат в мастера спорта, спортсмен-инструктор Серж Восканян, в весовой категории 81 кг – мастер спорта России, участник Чемпионата России 2019 года Артём Киселёв. Наставник ребят – тренер высшей категории, мастер спорта России по боксу Сергей Румянцев.