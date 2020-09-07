Зажатый между молотом оппозиции и протестующих и наковальней России, помощь которой может обойтись слишком дорого, белорусский лидер продолжает проигрывать по всем фронтам. Экономика страны, о которой якобы сильно беспокоится Батька на фоне митингов, может не выдержать накала страстей.

Зажатый между "молотом" оппозиции и протестующих и "наковальней" России, помощь которой может обойтись слишком дорого, белорусский лидер продолжает проигрывать по всем фронтам. Экономика страны, о которой якобы сильно беспокоится Батька на фоне митингов, может не выдержать накала страстей.Такого мнения придерживается Александр Класковский. Эксперт отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко удерживает власть за счет силовиков. Но если дубинками можно разогнать протестующих, то экономику люди в погонах поднять не в силах.Класковский считает, что действия власти, рассчитывающей на правоохранительные органы, может спугнуть всех инвесторов. Национализация неугодных режиму фирм в купе с задержанием протестующих сотрудников IT-компаний, таких как PanaDoc, может привести к бегству бизнеса из страны. Специалист подчеркнул, что некоторые предприятия уже начали закрываться и эвакуировать своих сотрудников. Так, в Литве заявляют, что уже 21 белорусская IT-фирма попросила предоставить возможность переезда в страну.Если ситуация не изменится в ближайшее время, Белоруссия может вскоре "вернуться в девяностые", о чем Александр Лукашенко предостерегал народ во время избирательной кампании. В стране останутся лишь колхозы, требующие больших вложений, и доставшиеся в наследство от социалистической эпохи огромные, но "умирающие" заводы."Можно, конечно, омоновцев посадить за компы, но много они не напрограммируют", – иронично подметил эксперт.Класковский добавил, что сейчас Лукашенко как никогда слаб и зависим от России и "спешит сложить все яйца в ее корзину".