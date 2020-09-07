В этом году 13 тружеников получат награды, которые вручат руководители Департамента труда и занятости населения Владимирской области совместно с органами местного самоуправления.

В этом году тринадцать тружеников получили статус «Мастера Земли Владимирской». Традиционно, в нашем регионе каждый год подводят итог за прошлый период, и выбирают лучших работников в городах и районах. Награды вручают руководители Департамента труда и занятости населения Владимирской области совместно с органами местного самоуправления.Торжественное вручение уже началось и продлится до 15 сентября.В Селивановском районе «Мастерами Земли Владимирской» стали начальник пожарно-химической станции II типа Селивановского филиала Владимирского лесхоза Сергей Ганьшин, победитель регионального конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший работник по тушению лесных пожаров», и электрогазосварщик ООО «Строитель – С» Александр Каршов, победитель регионального конкурса профессионального мастерства в номинации «Газосварщик».В Гусь-Хрустальном районе статус получила художник Гусевского хрустального завода им. Мальцова Наталья Любимова, победившая во Всероссийском смотра-конкурсе профессионального мастерства «Молодые дарования – 2019».В Александровском районе поздравляли уборщика территорий муниципального предприятия «Александровэлектросеть» Елену Шурупову, победителя регионального конкурса профмастерства в номинации «Дворник».В Юрьев-Польском районе награду вручили операторв машинного доения коров сельхозпредприятия «Шихобалово» Марине Щепетовой, победителю регионального конкурса профессионального мастерства в номинации «Оператор машинного доения коров».В Меленковском районе лучшим признан электрогазосварщик компании «Владтеплоресурс» Дмитрий Орлов, победитель регионального конкурса профмастерства в номинации «Слесарь аварийно-восстановительных работ».Теперь торжественные церемонии по вручению дипломов и наград «Мастерам Земли Владимирской» готовятся в Камешковском и Собинском районах.Напомним, что звание «Мастер Земли Владимирской» вручается уже 16 лет. Статус призван служить повышению профессионального мастерства и престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий, пропаганде достижений и передового опыта лучших работников различных сфер экономики региона.