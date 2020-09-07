Глава администрации Каменска-Шахтинского Константин Фетисов 7 сентября написал заявление об уходе по собственному желанию. Это произошло после визита в город губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Глава администрации Каменска-Шахтинского Константин Фетисов 7 сентября написал заявление об уходе по собственному желанию. Это произошло после визита в город губернатора Ростовской области Василия Голубева.Судя по многочисленным обращениям горожан, в последнее время ситуация в Каменске-Шахтинском значительно ухудшилась. Люди много жалуются на мусор на улицах и во дворах, неудовлетворительное состояние дорог и тротуаров, перебои в работе общественного транспорта, проблемы в ЖКХ . Как результат – доверие горожан к своей администрации резко упало.Ознакомиться с ситуацией в городе прибыл глава Ростовской области Василий Голубев. Губернатор приехал без предупреждения. Он прошел по улицам, пообщался с местными жителями, после чего отправился в поселок Южный, жители которого также жалуются на местные власти.После общения с жителями Голубев отправился в администрацию Каменска-Шахтинского. Разговор с руководством города был коротким.Увиденное губернатор назвал очень печальным зрелищем. "Слов нет, такого состояния Каменск давно не видел. Одним словом, в городе хозяина нет, город – сирота. Константин Константинович, нам не о чем говорить, вы свою задачу выполняете плохо", – сказал Голубев.Мэр Каменска-Шахтерского написал заявление об уходе по собственному желанию. Заявление Константина Фетисова гордума рассмотрит до конца дня. Обязанности градоначальника будет временно исполнять первый замглавы администрации Александр Срыбный.